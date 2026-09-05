Turismo de Galicia lamenta que Valdoviño no vigilase más la gestión del camping

Imagen de archivo del camping A Lagoa Daniel Alexandre

Turismo de Galicia emitió un comunicado para aclarar la tramitación del expediente administrativo del camping municipal A Lagoa de Valdoviño, el cual se tramitó “con todas as garantías para as partes implicadas e de acordo coa normativa vixente”, asegura la Xunta, y que culminó con el cierre provisional de las instalaciones.

Desde el organismo aclaran que las diligencias se iniciaron con inspecciones llevadas a cabo “hai máis dun ano” e insta al ejecutivo local que dirige Alberto González a “solicitar a información relativa polas canles legalmente establecidas e conforme ao procedemento administrativo correspondente”.

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Desde Turismo de Galicia explican que se culminó el proceso tras las actuaciones llevadas a cabo en el camping en 2025, notificando el cierre con carácter previo a la UTE encargada de la getión, “dando marxe para que puidese adoptar as medidas para facela efectiva e que lle causasen o menor prexuízo posible aos usuarios do campamento”.

El ejecutivo autonómico incide en que la decisión de precintar las instalaciones deriva del “incumprimento das condicións establecidas na autorización turística de apertura” al constatarse la existencia de más bungalows de los previstos en la concesión.

La Xunta lamenta que el Concello “non exercese unha maior vixilancia” sobre la gestión del camping “que puidese evitar a situación actual de peche deste establecemento turístico” y mantiene su disposición de colaborar con el gobierno local para buscar “unha solución que permita a regularización do campamento”.

Comunicación

Por su parte, y a preguntas de este Diario, desde el Ayuntamiento echan en falta “unha comunicación co Concello como propietario das instalacións” por parte de Turismo de Galicia, sobre todo, inciden, “se esas inspeccións se realizaron hai máis dun ano”.

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Fuentes municipales inciden en que se podría haber adoptado otra resolución que resultase menos perjudicial para el camping, como un cierre parcial que afectase solamente a los bungalows no recogidos en la autorización y no a todas las instalaciones. El Consistorio asegura, asimismo, que solicitó por el Registro general de la Xunta la información relativa a este expediente.