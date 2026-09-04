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Valdoviño

Valdoviño mejorará dos caminos en Loira y Sequeiro con una inversión de 82.300 euros

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de septiembre

Redacción Ferrol
04/09/2026 17:04
Camiño A Bedoxa, en Sequeiro
Uno de los tramos del camino A Bedoxa, en Sequeiro
Concello
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el Ayuntamiento de Valdoviño ha sacado a licitación, recientemente, dos actuaciones de acondicionamiento de caminos en las parroquias de Loira y Sequeiro.

Ambas intervenciones, explican desde el Consistorio, se sufragarán con cargo al Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), cuyo objetivo es la mejora de viales en zonas agrícolas que dan servicio a explotaciones agrarias o ganaderas.

En concreto, tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, los trabajos se acometerán en dos caminos que comunican con la AC-566 y la DP-2502. Se trata del vial A Bedoxa, en dos tramos (uno de 1.203 metros de longitud y otro de 355), y del de Donelle, también en dos trechos diferentes, de 430 y 225 metros.

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Las tareas supondrán, a grandes rasgos, la limpieza de cunetas, la reparación de baches y la aplicación de un doble tratamiento en toda la superficie.

El presupuesto asciende a 82.352,60 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el día 10.

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