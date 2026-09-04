Valdoviño aprueba en pleno la primera fase para recuperar las baterías de Campelo

Maleza sobre una de las edificaciones de las baterías Daniel Alexandre

El pleno de la corporación de Valdoviño aprobó en su última sesión la primera fase del proyecto básico y de ejecución del ‘Plan de Recuperación das Baterías de defensa de Ferrolterra’, que, en el caso concreto de la localidad, afecta a Campelo Alto.

Será ahora la Diputación de A Coruña la encargada de licitar estos trabajos, que sufragará además en su totalidad.

Así las cosas, en este primer paso del proyecto se llevarán a cabo actuaciones para facilitar el acceso a las defensas y para delimitar las construcciones y las áreas de protección frente a la vegetación. También se prevé una limpieza y tratamiento de los paramentos, además de la mejora de las propias edificaciones. Por último, se dotará la zona de carteles señalizadores, tanto de tipo informativo como de advertencia.

Desde el gobierno que dirige Alberto González inciden en que, la mayor parte de las piezas que componen el conjunto “non resultan accesibles ao visitante por mor da vexetación que as rodea” e, incluso, esta impide en algunas ocasiones “a máis mínima percepción do contorno dos elementos ou dos viais”.

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El Concello remarca que, algunas de las estructuras de las baterías corren peligro inminente de derrumbe, “co que cómpre unha intervención inmediata para garantir a seguridade”.

El vandalismo es otro de los aspectos que ha deteriorado las defensas del Monte Campelo, que surgieron a principios del siglo pasado para defender el golfo Ártabro de un posible ataque o intento de ocupación de la base naval.

En este sentido, el ejecutivo valdoviñés señala que los paramentos se encuentran “cheos de pintadas”, a lo que se suma el mal estado de los caminos, “especialmente o tramo final cada o Pico da Vela”, apunta el Consistorio.

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Cabe recordar que estas baterías sufrieron un proceso progresivo de desartillado que comenzó en el 1936, careciendo en la actualidad de cualquier pieza de estas características.

Pese a ello, el Concello incide en que “a batería segue a ter un tremendo interese histórico e un gran potencial”.