Despilfarro de agua en Valdoviño por culpa de los vándalos

El Concello confirma que estos hechos son habituales en los últimos tiempos, sobre todo en Pantín Cedida

El Ayuntamiento de Valdoviño lamentó este viernes un nuevo acto de vandalismo en el entorno de A Frouxeira. El Concello explica que la empresa concesionaria del servicio de agua se desplazó esta mañana hasta la caseta de los aseos de la playa (la más cercana a la rotonda) tras constatar "uns niveis desorbitados de consumo" en la zona.

A su llegada, los operarios se encontraron con la arqueta que resguarda las llaves de paso de las duchas reventada" y estas abiertas. "Durante horas a auga estivo saíndo por todas as duchas. Uns feitos graves, especialmente na situación de seca que estamos a vivir e pola que non se descartan novas restriccións a curto plazo", advierte el ejecutivo que dirige Alberto González.

La corporación abordó precisamente este tema en su sesión de ayer jueves. En el transcurso del pleno, el Concello informó de que, "nos últimos tempos", este tipo de actos vandálicos "están sendo habituais", sobre todo en la zona próxima al arenal de Pantín.

El gobierno local incide en la dificultad de atajar este problema "sen cámaras, xa que é imposible ter un axente en cada punto do territorio as 24 horas do día", lamenta el Consistorio.