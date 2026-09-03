Turismo de Galicia precinta el camping municipal de Valdoviño por un problema "administrativo"

Precinto a la entrada del camping valdoviñés V.B.

"Orde de precinto". Este cartel llamaba hoy la atención de los vecinos que paseaban por el entorno del camping municipal A Lagoa de Valdoviño.

Tal y como ha podido saber este Diario, las instalaciones permanecen temporalmente clausuradas tras una inspección realizada por parte de Turismo de Galicia.

Desde el Concello explican que los gestores (la concesión administrativa a la UTE formada por dos empresas y un particular se produjo en 2019) comunicaron a la administración local, vía telefónica, que se iba a proceder al cierre "por un problema administrativo relacionado con la instalación de nuevos bungalows".

Tras un primer contacto (también vía llamada) con la Xunta, el Ayuntamiento ha remitido un escrito para tener acceso al expediente completo y conocer en detalle los motivos del precintado de las instalaciones.

Cabe recordar que este camping valdoviñés cuenta con áreas de acamapada, plazas de glamping, servicio de cafetería y módulos de bungalows, siendo estos últimos el objeto específico del procedimiento administrativo recientemente abierto.