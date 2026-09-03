La Xunta de Galicia cierra provisionalmente el camping de A Lagoa, en Valdoviño

El complejo se precintó este jueves AEIG

El camping municipal de A Lagoa (Valdoviño) se encuentra cerrado provisionalmente. Así lo ha confirmado la Xunta que, durante una inspección llevada a cabo por Turismo de Galicia, ha comprobado que el campamento no cumplía con la “autorización turística de apertura”, algo que ha cogido por sorpresa a los veraneantes y vecinos de la zona.

Por su parte, el Consistorio envió un escrito al departamento para solicitar el expediente y así conocer de manera pormenorizada las causas del precintado. No obstante, desde la agencia dependiente del gobierno autonómico informaron horas más tarde a este diario de que el complejo disponía de “máis instalacións estables destinadas ao aloxamento temporal (bungalows)” de las previstas en el permiso.

En consecuencia, tras un procedimiento “realizado con todas as garantías para o interesado”, según fuentes de la Axencia Turismo de Galicia, se tomó la decisión de clausurar, al menos de manera temporal, el recinto, que cuenta con servicio de cafetería, zonas de acampada y plazas de gampling, así como con los módulos por los que se abrió el procedimiento administrativo.

De momento, el Concello no se ha pronunciado sobre el motivo de esta medida y todavía se desconoce hasta cuándo podrían permanecer precintadas las instalaciones valdoviñesas.

Sin embargo, lo que sí ha podido concretar la propia Axencia Turismo de Galicia es que el campamento continuará estando “pechado en tanto o promotor non solvente a situación”.