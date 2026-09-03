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Valdoviño

El gobierno autonómico pone en valor el Camiño do Litoral

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, cree que la ruta ayudará a impulsar el turismo y a preservar la costa gallega

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:18
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Pilar Arias (izquierda) y Martina Aneiros (derecha), frente a uno de los paneles
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La representante de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, visitaron en Cabo Prior y en A Frouxeira dos paneles informativos del Camiño do Litoral, una ruta estrenada recientemente. Según Aneiros, esta contribuirá a preservar la costa gallega y a sumar un nuevo atractivo de turismo activo.

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