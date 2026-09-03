El gobierno autonómico pone en valor el Camiño do Litoral

Pilar Arias (izquierda) y Martina Aneiros (derecha), frente a uno de los paneles Cedida

La representante de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, visitaron en Cabo Prior y en A Frouxeira dos paneles informativos del Camiño do Litoral, una ruta estrenada recientemente. Según Aneiros, esta contribuirá a preservar la costa gallega y a sumar un nuevo atractivo de turismo activo.