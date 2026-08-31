La playa de A Frouxeira mantiene el servicio de socorrismo hasta el 6 de septiembre

Imagen de archivo de un socorrista en Valdoviño Jorge Meis

El Ayuntamiento ampliará unos días más (hasta el domingo 6 de septiembre) el servicio de socorrismo en la playa de A Frouxeira, una prestación a la que, en el conjunto de los arenales, se ha destinado más de 100.000 euros.

Así las cosas, los socorristas permanecerán en el arenal “máis concorrido da localidade”, destaca el ejecutivo local, hasta el próximo domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas.