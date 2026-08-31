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Valdoviño

La playa de A Frouxeira mantiene el servicio de socorrismo hasta el 6 de septiembre

El Concello destinó a las contrataciones de este servicio una partida superior a los 100.000 euros

Redacción Ferrol
31/08/2026 18:49
Imagen de archivo de un socorrista en Valdoviño
Imagen de archivo de un socorrista en Valdoviño
Jorge Meis
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El Ayuntamiento ampliará unos días más (hasta el domingo 6 de septiembre) el servicio de socorrismo en la playa de A Frouxeira, una prestación a la que, en el conjunto de los arenales, se ha destinado más de 100.000 euros.

Así las cosas, los socorristas permanecerán en el arenal “máis concorrido da localidade”, destaca el ejecutivo local, hasta el próximo domingo, en horario de 12.00 a 20.00 horas.

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