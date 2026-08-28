450.000 euros de la Diputación para construir una nueva escuela infantil en Valdoviño

El centro se ubicará en la calle do Ensino Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, se reunieron este viernes en el Consistorio para firmar un convenio de colaboración que posibilitará la construcción de una nueva escuela infantil pública.

El plan, dotado de un presupuesto de 611.313 euros– de los que la administración provincial aportará 450.000–, consistirá en edificar un centro con 45 plazas para niños y niñas de cero a tres años de edad, el doble de capacidad de la que tiene el Punto de Atención á Infancia valdoviñés.

Según la propia corporación provincial, las intervenciones permitirán atender a la creciente demanda que se está detectando en el primer ciclo de Infantil debido a la incorporación de nuevas familias en el municipio.

Respecto al proyecto en sí, el edificio se construirá en la calle do Ensino sobre una parcela municipal que cuenta con una superficie total de 320 metros cuadrados. En cuanto a las aulas, habrá tres: una para los bebés de cero a un año, otra para los que tengan entre uno y dos; y una última para los pequeños de dos y tres años.

Asimismo, el complejo también dispondrá de una sala de usos múltiples y comedor, zonas de descanso, cocina y vestuarios entre otros espacios.