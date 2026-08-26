O Océano Surf Museo de Valdoviño expón as xoias do deporte da man de Enrique Artero
Este xoves celébrase a primeira das dúas visitas guiadas polo propio coleccionista, coincidindo co Pantín Classic
Enrique Artero, que posúe a colección de táboas particular considerada a máis importante de España, guiará esta mesma tarde de xoves 27 unha visita no Océano Surf Museo de Valdoviño, coincidindo coa celebración do Pantín Classic. As persoas interesadas en participar nesta proposta gratuita, que se repetirá o venres 28, en ambos casos ás 19.00 horas, deberán inscribirse antes debido a que as prazas son limitadas.
‘O surf chega ao Cantábrico’ é o nome desta exposición, que se inaugurou o pasado mes de xullo, oito anos despois de que o coleccionista exhibira as súas xoias nestas mesmas instalacións. As pezas que se mostran son únicas e forman parte da historia deste deporte dende as súas orixes, propoñendo ao visitante un percorrido pola súa evolución ao longo dos anos.
Algúns dos exemplos máis destacados poden ser a táboa coa que Jorge Imbert conquistou a primeira edición do Pantín Classic ou unha selección da marca Jerónimo, unha das firmas pioneiras no territorio estatal que, co paso do tempo, foise convertendo na fábrica máis importante de Europa. Así mesmo, a selección inclúe a táboa coa que Mark Richards gañou cinco Mundiais entre 1977 e 1982 ou a última, que deu a oportunidade de vencer nun campionato do mundo cun só timón.
Para quen non desexe perderse a oportunidade de coñecer estas e outras moitas historias, da man de Enrique Artero, deberá inscribirse enviando un correo electrónico ao oceanosurfmuseo@gmail.com.
Esta exposición conta co apoio da Xunta, a través da liña de axudas das Festas de Interese Turístico de Galicia, e enmárcase ademais no proxecto ‘Miradas ao mar: xornadas de divulgación sobre surf, turismo e patrimonio costeiro’. O Concello de Valdoviño promove esta iniciativa co financiamento do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura e a Consellería do Mar, por medio das subvencións xestionadas polo GALP A Mariña-Ortegal. Ao longo do período de entre 2026 e 2028, este plan combinará divulgación científica, sensibilización ambiental e promoción turística.