La versión nocturna del Mercado Sostible de Valdoviño llega este viernes a Porta do Sol

Una edición anterior del evento Cedida

El municipio de Valdoviño vivirá este próximo viernes la séptima edición de su Mercado Sostible, una cita que en esta ocasión será en sesión nocturna y prevé reunir en el entorno de Porta do Sol a un total de 16 puestos de exposición y venta de todo tipo de productos, elaboraciones y artesanías, ecológicos y de proximidad, incluyendo además un completo programa de actividades paralelas y conciertos de música de raíz, avanzan.

Explica el Concello, organizador del evento, que arrancará a las 19.00 horas y se prolongará hasta la madrugada, ofreciendo alimentación, moda, ilustraciones y cerámica, entre otras propuestas. Entre las firmas participantes están algunas locales, como es el caso de las conservas Ay! Carmen, de la ceramista Mai Estudio o de Frutín, con su yogur helado que elabora a base de fruta de la zona, una oferta que “engade valor e proximidade a unha iniciativa que, nos últimos anos, conseguiu o favor do público”, valoran desde el Consistorio.

La música también será otro de los grandes atractivos de la cita, comenzando a las 21.00 horas con la actuación del grupo fenés Trikitrí y de las Cantareiras A Algarabía de Lago, sones tradicionales que animarán la noche y que cuentan con el apoyo económico de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia.

Para completar la jornada, las personas que se acerquen a Porta do Sol se encontrarán un punto de intercambio de libros y un espacio de juegos infantiles, además de poder llevarse un paquete de palomitas si se realiza un gasto de diez euros o más entre los puestos de este Mercado Sostible.