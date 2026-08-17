Hartazgo en Campelo con el incivismo de los caravanistas: “Nos planteamos denunciar”

Varias de las circunstancias denunciadas por la vecindad Cedida

El problema de convivencia entre algunos de los usuarios de furgonetas y caravanas que llegan masivamente a la costa de Ferrolterra y la vecindad y bañistas habituales no es nuevo, pero, a falta de medidas encaminadas a equilibrar el bienestar local y el turismo, el conflicto está cada vez más enquistado y hay quien ha pasado a la acción.

Es el caso de varios residentes de Campelo que han puesto carteles en español e inglés por el entorno del arenal, asegurando que se ha llegado a un punto que “no vamos a permitir” y avanzando que se están planteando “presentar una denuncia formal ante la Administración correspondiente”.

Explican en el texto que han sido “tremendamente considerados” al permitir la pernocta en los aparcamientos; sin embargo, lo que no toleran son los “daños en el entorno” producidos por incivismo. En este sentido, enumeran que la zona se encuentra “llena de excrementos, papeles y otros residuos” y que hay caravanistas fregando sus enseres directamente en el río.

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“Os recordamos que es la misma agua en la que os ducháis en la cascada de la playa”, advierten, incidiendo en que se están “degradando” también los caminos de la Ruta Ártabra y tildando de “inconcebible” que “quienes gozan de la naturaleza provoquen esta situación, especialmente en un paraje privilegiado que se puede disfrutar de forma gratuita”.

Lamentan que tras su denuncia “los únicos perjudicados serán quienes ahora disfrutan gratuitamente de este maravilloso entorno” e indican a los incívicos que el lugar “debe quedar igual o mejor de como os lo habéis encontrado. No hay derecho a degradar lo que es de todos. Cuidadlo y dejadlo en condiciones para que todos podamos seguir disfrutándolo”, finalizan su escrito, que está acompañado de una fotografía donde se distinguen varios pedazos de papel higiénico en un rincón donde hacen sus necesidades sin ningún pudor.

No solo Campelo

Lamentablemente, esta situación es común a todo el litoral, pero se está cebando un año más con el municipio de Valdoviño, un reclamo internacional para la práctica del surf. Explican usuarios habituales de las playas, aportando fotografías y vídeos, que existen “incumplimientos reiterados de estacionamiento” porque montan mesas y sillas en el exterior, también en las zonas de Marnela, en Pantín, y en A Frouxeira o Lago, llegando incluso a poner una tienda de campaña en la ribera de la laguna.

Los hay que aprovechan para raparse el pelo y que llenan su depósito en el punto de agua municipal de las playas. “Vino un autobús francés que estuvo en la zona, aparcado en un área natural protegida en A Cristina, unos cuatro días. Se llamó a la Policía Local y después pasaron a estacionar en el mirador del banco de arriba de Os Botes, ocupando cinco plazas, otros tres días más”, denuncian, indignados, recordando también que otro hombre, que llevaba una caseta de madera en el remolque, “estuvo cortando, lijando y taladrando en el aparcamiento”.