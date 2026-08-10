Valdoviño contará con medio centenar de personas en su operativo para el eclipse solar

Uno de los lugares habilitados será la playa de A Frouxeira Emilio Cortizas

El Concello de Valdoviño ha confirmado que este miércoles activará un operativo de seguridad y movilidad con motivo del eclipse solar, un evento por el que se espera una gran afluencia de personas. Según el Consistorio, el objetivo de este dispositivo, en el que participarán alrededor de 50 profesionales, es garantizar que la jornada se desarrolle sin incidentes.

La semana pasada, el alcalde Alberto Gonzaléz presidió una reunión a la que asistieron los concejales de Planificación Territorial y Servizos, Sergio Saavedra y Benito Vega, así como los servicios de socorrismo, obras y mantenimiento y los responsables de Policía Local y Protección Civil. En dicho encuentro, se procedió a repasar las medidas que conforman el plan de actuación y a concretar las iniciativas previstas en los diferentes puntos habilitados para contemplar el fenómeno, como es el caso de la zona próxima a la playa de A Frouxeira.

Respecto a las medidas, el gobierno local recuerda que se regularán tanto el tráfico como los estacionamientos y se reforzará la presencia de socorristas en los arenales. Además, estará prohibido bañarse en las playas, a excepción de algunas zonas que pudiese habilitar el equipo de salvavidas.

Asimismo, no se permitirá conducir por la carretera de A Costa entre los tramos Valdoviño-Marnela y Baleo-A Veiga. Tampoco se podrá ir en vehículo hasta las baterías de Campelo ni a los espacios costeros de Punta Frouxeira, Porto Carrizo, Punta Chirlateira y Baleo. Aparte de esto, el gobierno local informó de que las entradas al parque eólico permanecerán cerradas por la empresa.

Otras medidas

El ejecutivo valdoviñés añadió que también se impedirá el acceso peatonal a las construcciones militares y desde el martes no se permite la pernocata fuera de las zonas autorizadas. En el caso de autobuses, caminones y autocaravanas, deberán estacionar en los alrededores de las carreteras autonómicas. Por último, el Ayuntamiento señaló que quienes no puedan acudir a ver el eclipse podrán seguir la retransmisión a través de la página web municipal.

Narón recomienda lentes certificadas y cuidado al volante El Consistorio naronés, más concretamente su Servizo de Prevención, hace un llamamiento a sus vecinos para observar el fenómeno con total seguridad. En concreto, recomienda usar lentes certificadas. Además, aconseja prestar atención a los menores e informarles de la importancia de utilizar gafas durante el visionado del eclipse solar. Por otro lado, desde el Concello piden precaución en la carretera, pues la previsión es que puedan producirse retenciones en las vías para acceder a algunas de las zonas habilitadas para el evento. A su vez, recuerdan que nunca se debe detener el vehículo en los arcenes ni en la calzada y subrayan que, quienes se encuentren en un acantilado, tienen que mantener una distancia de seguridad adecuada en todo momento.