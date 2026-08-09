La Baixada de Carrilanas de Valdoviño, un espectáculo de ingenio y valentía impredecible de más de 1.200 metros

Carrilanas San Mamede en Valdoviño Jorge Meis

Un total de 56 pilotos se inscribieron este año en el recorrido de más de 1.200 metros que abarca el descenso de la tradicional Baixada de Carrilanas de Valdoviño, que este año celebró su XXVIII edición siguiendo la fórmula ganadora de las anteriores convocatorias. Los entrenamientos iniciales y primer descenso oficial apuntaban como vencedor al gran favorito, Cristian Marugán, que sin embargo en la segunda carrera bajó al puesto número 44, quedando en el podio otros tres de su misma categoría: Manuel Fernández Rego, Iván López Maseda y Emilio Cochón Alonso.

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Este domingo 9 se puso de manifiesto una vez más lo impredecible de la competición, al cumplir la segunda y tercera bajada oficial. En esta última prueba, Marugán volvió a despuntar posicionándose en el bronce por milésimas de segundo de diferencia con Iván López Maseda, que se mantuvo firme en el puesto de plata.

Carrilanas de San Mamede en Valdoviño Jorge Meis

Así, la primera carrera de la tarde sirvió para vaticinar los dos ganadores del tercer descenso, que tuvo lugar antes del concurso de saltos y entrega de premios, en la que el privilegiado fue Manuel Fernández Rego.