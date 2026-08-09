Camping compartido para una noche de Meirasland que sigue en las carrilanas de Valdoviño

Un momento de la celeebración del Meirasland Jorge Meis

Entre la gran cantidad de actividades de este fin de semana en la comarca, el concello de Valdoviño despunta por dos citas multitudinarias como la XXVIII Baixada de Carrilanas y la tercera edición del Meirasland, el festival de electrónica que ayer pudo probar la experiencia de ofrecer un cartel complementario gratuito, en colaboración con Filispín Pop Up. Ambos eventos compartieron la zona de acampada libre en el entorno de la capilla de San Mamede, donde este domingo 9 el público amanece con un único plan a la vista.

La gran innovación del Meirasland empezó en horario de vermú con la apertura de los puestos participantes en el mercado de Filispín, donde el público pudo aprovechar para acercarse a marcas locales y creativas (Marea Sunset, 15405, Meraki Brand, Gilis The Movie, The Vecina, Betrayed Clothing y Seaglass), además de participar en el taller de bordado con brunch a cargo de la firma ferrolana @studio.de.costura.

Desde por la tarde hasta la madrugada fue creciendo el ambiente Jorge Meis

Esta primera parte del día contó con la banda sonora que pusieron Robinson Ramos y Tian Ramxs, dos hermanos venezolanos afincados en la zona que dieron paso, por orden, a las actuaciones del gallego DJ Charlie y la bilbaína Cris Orube, que además de pinchar house es cantautora y productora. Este plato fuerte inauguró una retahíla de sesiones para el recuerdo, que continuaron con el viralizado El Cejas, Telmo Brea, Sebas Rdgz, Brunokavi, Rajobos & DJ Nev, Selecta y el cierre de New Beat Order.

Carrilanas

La Baixada de Carrilanas de Valdoviño, que un año más puntúa para las Copas Galicia, de España y de Europa, abrió ya el viernes la zona de acampada gratuita compartida con el Meirasland. No obstante, la actividad no empezaría hasta terminar las verificaciones técnicas y administrativas, que se realizaron en la tarde del sábado 8, dando el pistoletazo de salida a los primeros entrenamientos y bajada oficiales. Además, se fue preparando el ambiente familiar de este encuentro con una fiesta de la espuma amenizada con música.

Después de terminar el día de ayer con la tradicional cena “carrilaneira” y el XI Festival de Karaoke (que entrega tres premios principales y otro a la simpatía), este domingo 9 los encargados de inaugurar la programación serán los más pequeños y pequeñas. Por una parte, pueden participar en la Baixada Infantil los niños y niñas de 6 a 13 años, y por otro lado se reserva la categoría Correpasillos al tramo de 1 a 5 años.

A las 13.00 horas está previsto que empiece la sesión vermú para animar la paellada de marisco, que se servirá por ocho euros la ración. Con el estómago lleno, a las 16.00 se irán colocando en la línea de salida los velocistas del segundo descenso oficial y el tercero tendrá lugar a partir de las 18.00. Después se desarrollará el concurso de saltos, justo antes de la entrega de premios y de celebrar la fiesta de clausura, desde las 22.00.

Este año se sumaron a la carrera un total de 56 participantes, de los 80 que se dispusieron como máximo. Entre los inscritos, la mayor parte procedentes de territorio estatal aunque también del norte europeo, figura una vez más como gran favorito el actual campeón de España y ganador de la prueba en los últimos nueve años, Christian Marugán.

El recorrido, tanto para los primeros pilotos del sábado como para los que bajarán este domingo hasta la meta en San Mamede, parte del lugar de O Graño y continúa por una ruta espectacular de 1.207 metros. Se entregarán un total de tres premios a las carrilanas que resulten más humorísticas, un trofeo a los tres puestos del podio en cada categoría y un único galardón para el mejor salto.

Nueva directora

Los 28 años de trayectoria que se cumplen desde la primera celebración oficial de la Baixada de Carrilanas de Valdoviño implican que exista un relevo generacional en el equipo humano que está detrás de este encuentro, y eso es lo que acaba de suceder en esta convocatoria. La presente edición se presentó en un acto en el que, además de representantes municipales y David Riola como miembro de la asociación organizadora, participó Diego Barcia en calidad de adjunto a la directora de la carrera.

A partir de este año, el puesto pasa a ser ocupado por Lara Bouza Torres, participante en la cita desde niña que aportará a la organización su amplio conocimiento de la bajada.