El Pantín Classic volverá a ser escaparate para artesanos y productores de Valdoviño

La cita atrae cada año a casi 100.000 visitantes Concello

El Pantín Classic de Valdoviño contará, por segundo año consecutivo, con un espacio expositor y de venta patrocinado dedicado a los artesanos y productores de la localidad. Así lo confirmó el Ayuntamiento, que ha abierto la convocatoria para que las personas interesadas puedan tomar parte en esta edición –para apuntarse es necesario enviar un WhatsApp al número de teléfono 609 669 801–.

Tal y como explican desde el ejecutivo que dirige Alberto González, la organización del campeonato mundial de surf reservará del 22 al 30 de agosto un lugar en el village para este fin, siendo un ejemplo más de que el evento trasciende lo meramente deportivo. En este sentido, desde el Consistorio recuerdan que habrá numerosas actividades paralelas a la competición, que abarcan desde la gastronomía o el medioambiente hasta actuaciones musicales. Todo este programa “supón un atractivo máis para os seus case 100.000 visitantes por edición”, indica el gobierno de Valdoviño.