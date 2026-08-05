Zirko Txosco llena el parque de la playa de A Frouxeira de números aéreos y acrobacias

El espectáculo de Zirko Txosko 'Tavole' tiene un fondo reflexivo Cedida

Aprovechando el verano, el Concello de Valdoviño vuelve a proponer una nueva actividad cultural en el exterior, esta vez un espectáculo que mezcla acrobacias, danza, números aéreos, equilibrismo y humor, de la mano de la compañía Zirko Txosko. El encuentro, que se dirige a todos los públicos, tendrá lugar este jueves 6, a partir de las 20.00 horas en el parque de la playa de A Frouxeira.

‘Tavole’ es el título del show que presentarán Ariñe Azjue y Óscar Páez, dirigidos por Aritza Rodríguez, y que definen como “nuestra visión de la vida actual, ampliada y exagerada por las lentes del circo y del humor”. Así pues, en el espectáculo se van mezclando relatos y experiencias cotidianas con partes de fantasía, de manera que la propuesta humorística adquiere un fondo reflexivo sobre problemáticas de la sociedad actual.

A través de dos únicos personajes y a lo largo de los 50 minutos de duración aproximada, los protagonistas llegarán a la conclusión de que “la única solución a estos problemas es la convivencia, la comunicación y el respeto”.