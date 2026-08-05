Una sesión gratuita de mercado y tardeo hace crecer el Meirasland en su tercera edición en 2026

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La tercera edición del festival de electrónica de Meirás, que se celebrará este mismo sábado, marca un antes y un después al lanzar un cartel complementario que invita a todo el público a “aprovechar el día y que la gente también pueda probar Meirasland gratis”. Para esta propuesta, las puertas se abrirán de 13.00 a 17.15 horas, antes de estrenar oficialmente el festival de este año, que volverá a ofrecer dos servicios exitosos sin coste alguno, autobuses y acampada.

“Del primer año al segundo crecimos bastante, unas mil y pico personas más, eso es buena señal, y este año esperamos hacer lo mismo, seguir creciendo poquito a poquito”, valora Omar García, uno de los impulsores del evento, que se distingue por ser “un festival muy casero, en el que todo el mundo nos conocemos, y en el ambiente se nota eso”.

Los organizadores cuentan con la fidelidad de un “público que vino en la primera, vino en la segunda y va a venir en la tercera”, celebra, apuntando que la mayor parte es gente de la comarca, a la que “lo que más le gusta es sentir esa cercanía”, aunque también “tenemos bastantes turistas porque ya están aquí veraneando”, además de saber de algunas procedencias de otros puntos de Galicia.

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La novedad de esa sesión vermú-tardeo nace de la colaboración con Filispín Pop-Up, el proyecto de firmas creativas y de emprendimiento local que pondrá a disposición durante el horario gratuito un espacio de mercado con talleres y otras actividades, que se podrán disfrutar tomando algo al ritmo del DJ Set de los hermanos Robinson Ramos y Tian Ramxs.

Asimismo, se consolida el premio a la mejor vestimenta porque, tal como señala Omar García, “siempre que hay disfraces, la gente se lo pasa mejor”. Este galardón aprovecha el lema del Meirasland y recibe el nombre de ‘Sigue la Luz’, en referencia al faro que, “como mucha gente no sabe dónde está Meirás, para llegar al festival tienes que seguir la luz”.

Cartel

El cartel de este año es “el más completo”, según el fundador, aun comparsndo el cabeza actual con el del año pasado, que “a lo mejor en vez del top 3 está en el top 10 de España”, expresa sobre Selecta. Omar García pone el foco en la variedad de esta edición, destacando especialmente la parte “remember” de Rajobos & DJ Nev y a Cris Orube, “que pincha tardeos en Roland Garros”, entre otras referencias.