Luar na Lubre y Treixadura amenizan el eclipse en Valdoviño y As Pontes

Laguna y playa de A Frouxeira Concello

La fecha del eclipse total de sol se aproxima y con él los planes para este esperado 12 de agosto. Quien todavía no lo tenga claro tiene dos nuevas opciones en Ferrolterra, donde se encuentran algunos de los puntos con mayor visibilidad para este fenómeno.

La Diputación pone en marcha un programa de cuatro conciertos gratuitos coincidiendo con el eclipse total de sol y Valdoviño y As Pontes serán los beneficiados en esta zona, con actuaciones musicales que amenizarán la jornada tan pronto como concluya el evento astronómico.

Teniendo en cuenta que el eclipse se producirá durante las últimas horas de la tarde, se ofrece la oportunidad de combinar un espacio natural con la visión del eclipse y con un concierto.

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De este modo, Luar na Lubre actuará en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, y Treixadura en el entorno del lago de As Pontes, dos puntos en los que, de estar despejado, se garantiza una visión fabulosa del eclipse.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que “é unha oportunidade histórica para vivir en compañía de familia e amigos un fenómeno que non volverá repetirse en Galicia durante máis de 150 anos. Queremos que a cidadanía poida gozar desta xornada extraordinaria en espazos únicos da nosa provincia e acompañada pola música dalgúns dos artistas e formacións máis representativos da cultura galega”, indicó.

Los conciertos tendrán lugar a partir de las 21.30 horas, tras finalizar la observación del eclipse, y coincidirán con el atardecer para completar una jornada especial.

Cultura y medioambiente

La propuesta pretende convertir la provincia –los otros dos conciertos se celebrarán en Muros, Milladoiro y Fisterra– en un gran escenario al aire libre para vivir colectivamente un acontecimiento extraordinario, uniendo cultura, divulgación ambiental y científica en torno a una cita que atraerá a miles de personas.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuirá a impulsar el atractivo turístico de los municipios participantes y a dinamizar la actividad económica local, poniendo en valor algunos de los espacios naturales representativos de la costa y del interior de la provincia.