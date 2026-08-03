La Baixada de Carrilanas llega el viernes a Valdoviño con relevo en la dirección de carrera
La cita volverá a ser puntuable para la Copa Galicia, la de España y también la de Europa
Del viernes 7 al 9 de agosto, Valdoviño vivirá la vigésimo octava edición de la Baixada de Carrilanas, una cita que desde el Ayuntamiento recuerdan volverá a ser puntuable para la Copa Galicia, la de España y también la de Europa.
La casa consistorial albergó este lunes la presentación del evento, con la presencia del alcalde, Alberto González; el edil de Deportes, Sergio Saavedra; el integrante de la asociación organizadora; Sergio Saavedra; y el adjunto a la directora de carrera, Diego Barcia. Este último destacó, precisamente, el relevo que se da en este puesto, que contará con Laura Bouza Torres al frente, vinculada desde muy pequeña a la cita.
Así las cosas, un total de 56 deportistas tomarán parte en la bajada, llegados desde diferentes puntos del territorio español y también del norte de Europa, con el vigente campeón de España y ganador de la prueba en los últimos nueve años, Christian Marugán, como gran favorito.
Los pilotos descenderán por un recorrido que comienza en O Graño y culmina en San Mamede, con una distancia de 1.207 metros. El viernes a las 12.00 horas se abrirá la zona de acampada gratuita. Ya el sábado, de 15.00 a 16.00, tendrán lugar las verificaciones técnicas, a las que seguirá el remonte de los participantes a la línea de salida para, a las 17.00 horas, comenzar los entrenamientos oficiales y la primera bajada (18.00). La jornada culminará con una cena “carralineira” con un menú a diez euros y la celebración del Festival de Karaoke (22.00 horas).
La mañana del domingo (de 12.00 a 13.00) está reservada para la competición de los más pequeños, con dos categorías. La sesión vermú y paellada de marisco a precios populares darán paso a la bajada oficial, que tendrá lugar en torno a las cuatro y media de la tarde –con premios, además de para los más rápidos, también para las carrilanas más humorísticas–.