La “resaca” de las Festas do Porto de Meirás, en Valdoviño, tardó casi tres semanas en curarse

Los voluminosos fueron retirados a finales de esta semana por el Concello Cedida

Las celebraciones estivales muestran en ciertas ocasiones la cara más visible del incivismo. Es el caso de la parroquia de Meirás, en Valdoviño, en donde la “rescaca” de las Festas do Porto era visible hasta hace apenas unos días.

Durante el evento, que tuvo lugar los pasados 10, 11 y 12 de julio, se produjo una habitual acampada irregular de jóvenes en fincas y terrenos de monte de titularidad privada.

“Limpian un trocito de maleza para porner las tiendas y se meten ahí. Van con los coches, las barbacoas, generadores... van muy preparados”, lamenta Jorge Navas, cuya madre tiene en las proximidades la única casa del lugar.

Una vez culminada la fiesta, este vecino censura que el enclave natural quedase convertido en un vertedero lleno de colchones, plásticos o muebles viejos; una estampa que cualquiera podía observar, asevera, durante las casi tres semanas que el Ayuntamiento ha tardado en retirar estos voluminosos.

Mobiliario al borde de los caminos de la zona Cedida

“El otro día hubo un incendio en la playa de Os Botes porque un furgón estaba mal aparcado encima de la maleza y prendió fuego. Aquí no pasó nada, pero se dio la casualidad de que uno de los días hubo alerta por tormentas eléctricas. Y la fiesta continuó igual”, lamenta Navas Ricoy, que ha presentado escritos y denuncias ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, la Xunta de Galicia y la Policía Autonómica, ante una situación que se repite año tras año y que “supone un riesgo tremendo”.

Desbordados

Por su parte, y a preguntas de este Diario, desde el Ayuntamiento de Valdoviño confirman que los enseres fueron retirados el pasado viernes. “El Concello solamente puede limpiar en los caminos, pero no puede retirar sofás ni ningún voluminoso de una propiedad privada”, expone el concejal de Servizos, Benito Vega.

El responsable municipal indica, asimismo, que la demora en la recogida de estos elementos se debe a la saturación a la que está sometido el servicio, cuyos operarios se ven “desbordados”, especialmente, en la época estival. “Tenemos que priorizar la limpieza en aquellas zonas de mayor tránsito urbano y en las personas que realizan los avisos por teléfono. Todo a la vez es imposible”, remarca el edil, incidiendo en que “el servicio está recogiendo impropios sin llamadas todos los días”.

Voluminosos en la zona de acamapada Cedida

Más allá de esta problemática en general, y en el caso de las Festas do Porto en particular, desde el ejecutivo local explican que “llevamos hablando con las comisiones de fiestas desde hace once años de la necesidad de tener un control. Planteamos, por ejemplo, el cobro de un aval: que se marcasen los espacios de acampada, que no son propiedad del Concello. Si una vez culminada la fiesta se deja todo recogido y perfecto, se les devuelve esa señal”, propone Vega.