El Meirasland regresa cargado de música electrónica en los platos de DJs como Selecta

El festival llega este año a su tercera edición AEIG

Cerrando página a las fiestas y festivales del fin de semana empiezan a calentar motores otros de distintos estilos musicales. En Valdoviño ya se ha consolidado Meirás como punto de referencia para la música electrónica y, así, el Meirasland regresa el próximo sábado 8 con una decena de DJs dispuestos a pinchar hasta altas horas de la madrugada.

Desde la organización animan ya a “Seguir la luz” y adquirir las entradas para el evento –ese mismo día se pueden también comprar en taquilla–, que cuenta este año, como novedad, con la colaboración de Filispín, el mercado de marcas emergentes y diseño independiente que hará que el festival tenga mayor duración, comenzando ya en torno a las 13.00 horas con un espacio comercial y de ocio previo al inicio de las actuaciones musicales, que se sucederán desde las 18.00 horas hasta la mañana del domingo.

El Meirasland prepara su tercera edición, que se celebrará el 8 de agosto Más información

El elenco de artistas que llegan este año a Meirás tiene como cabeza de cartel a Selecta, DJ y productor que se ha consolidado con sus más de 750.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 150 millones de reproducciones acumuladas. Junto a él nombres que ya se asocian con el festival, como DJ Rajobos y Nev, New Beat Order, Brunocavi, Telmo Brea, El Cejas, Sebas Rodríguez, Cris Orube, DJ Charlie, Tiam Ramxs o Robinson Ramos.

Para facilitar el acceso al festival se pondrán a disposición autobuses gratuitos con dos rutas, de Fene, Neda, Narón y Ferrol –Ruta sigue– y de cedeira a Valdoviño –Ruta la luz–, con horarios de ida y de vuelta.