Trasladado al hospital un joven tras quedar inconsciente por un golpe de mar en A Frouxeira

Imagen de archivo de una jornada de playa en A Frouxeira Emilio Cortizas

Un usuario de la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, tuvo que ser trasladado durante la tarde del pasado martes al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras quedar inconsciente por un golpe de mar.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró sobre las 19.30 horas, en un momento en el que las condiciones meteorológicas en el arenal habían empeorado.

Así, el informe de la central autonómica señala que se desconoce quién sacó al herido del agua, si bien se estima que pudo ser alguno de los surfistas que se encontraban por la zona.

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En cualquier caso, numerosas personas, incluidos los profesionales del servicio de socorrismo, alertaron al 112 de incidente, movilizándose hasta el punto efectivos de la Policía Local, Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia –cuando llegaron al lugar estos dos últimos el joven ya estaba fuera del agua–, además de una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En cuanto al incidente en sí, los agentes municipales trasladaron al Centro Integrado que una ola golpeó al accidentado cuando estaba en la orilla, dejándolo inconsciente por un breve lapso de tiempo, y que creían que había sufrido lesiones en el cuello.