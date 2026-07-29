La danza vuelve este viernes a la playa de Pantín con cuatro espectáculos

Actuación de Nova Galega de Danza en Pantín, en 2022 Cedida

El Grupo Liminal, Hemellyn, la asociación cultural Donaire y el artista local Asiel Pantín Carmona conforman el cartel de la cuarta edición del Festival de Danza sobre Táboas que se celebra este viernes, día 31, en el paseo de Ariño, en la playa de Pantín.

El Concello de Valdoviño organiza una iniciativa que ha cuajado en el programa cultural del municipio. En esta ocasión arrancará a las 21.00 horas en un espacio habilitado en las inmediaciones de la caseta de socorrismo del arenal.

Las propuestas son variadas. El Grupo Liminal, de Ana Erdozain y Alba González, presentará en Valdoviño ‘Solastalgia’, un proyecto que reflexiona sobre el estrés mental y existencial provocado por el deterioro del medioambiente, un tema de actualidad.

Hemellyn, por su parte, es una artista muy conocida tras su paso por el programa ‘Bailamos’, emitido en la Televisión de Galicia, en el que fue finalista. ‘La marea’ es el título del espectáculo que traerá a Pantín.

Completan el programa la actuación del grupo de danza de la asociación cultural Donaire, nacida en A Coruña hace 26 años con el propósito de recuperar, promover y difundir el folclore gallego, y, para concluir, dentro de la ya habitual apuesta por el talento local, el joven Asiel Pantín Carmona.

El Festival de Danza sobre Táboas se celebró por primera vez en 2023, si bien tiene sus raíces en experiencias previas que le permitieron al Concello comprobar que este tipo de expresión artística era una propuesta con tirón.

De hecho, el año anterior, la compañía Nova Galega de Danza, del bailarín y coreógrafo ferrolano Jaime Pablo Díaz, llevó a Pantín su espectáculo ‘Credo’, con éxito de público.