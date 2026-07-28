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Valdoviño

FeC reclama “medidas urxentes” ante la baja ocupación del embalse de As Forcadas, en Valdoviño

La formación señala también su progresiva eutrofización

Redacción Ferrol
28/07/2026 17:18
Embalse das Forcadas Emilio Cortizas
Embalse de As Forcadas
Emilio Cortizas
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Ferrol en Común (FeC) emitió un comunicado en el que muestra su preocupación por el “nivel crítico” en el que se encuentra el embalse de As Forcadas, en Valdoviño. La formación apunta que en la comisión de Urbanismo celebrada en el Concello ferrolano se abordó un escrito firmado por un ingeniero de Emafesa a en el que se sitúa la capacidad en el 73,01%.

El grupo que lidera Jorge Suárez hace hincapié en la previsible diminución “polo incremento de consumos e a escaseza de precipitacións”.

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A este respecto, FeC señala la presión turística y el alto uso industrial, “tendo en conta que o polígono Río do Pozo duplicou os seus consumos dende 2023”, ejemplifica. La formación ferrolana pone el foco, asimismo, en la “progresiva eutrofización” del embalse, una situación que deriva en la necesidad de tratar y potabilizar el agua.

Por todo ello, Ferrol en Común demanda que “non se mire para outro lado” y se hagan públicos los informes, “para que quede garantido o abastecemento e a calidade da auga nos próximos meses”, añaden desde FeC.

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