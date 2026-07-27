Una furgoneta en llamas desata un gran incendio en la playa de Os Botes, en Valdoviño

A los profesionales del Speis se unieron efectivos de la Consellería do Medio Rural Emilio Cortizas

Una furgoneta en llamas ha desatado un gran incendio en la playa de Os Botes, en la parroquia valdoviñesa de Meirás. El fuego, que según la última actualización del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 consta como controlado, se inició en torno a las 18.20 horas en un estacionamiento próximo al campo de fútbol de Taraza.

Así, tras recibir el aviso de un particular, desde la central autonómica se movilizó hasta el punto a efectivos de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil, así como a los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos. No obstante, poco después de que se iniciase el despliegue, los agentes municipales alertaron al 112 de que se estaba generando un gran atasco y que había muchos vehículos aparcados en el estacionamiento. Por precaución, la Policía procedió a la evacuación del arenal, además de desviar por una pista al resto de usuarios de la carretera, lo que generó momentos de mucha tensión.

De igual modo, desde el GES también se contactó a la agencia autonómica para alertar de que el fuego se estaba propagando a otros coches y a la zona de dunas de los alrededores, solicitando más medios de extinción. De esta forma, pese a no ser un área forestal, desde la Consellería do Medio Rural se movilizaron hasta el punto una brigada y dos camiones con motobomba, al tiempo que se alertaba al parque comarcal de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, por si su presencia fuese necesaria.

La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se extendiesen por toda la zona de playa Emilio Cortizas

Afortunadamente, la rápida actuación de los bomberos, combinada con la iniciativa de los usuarios de la playa, que lograron sacar buena parte de los vehículos del estacionamiento, evitó buena parte de los potenciales daños. A este respecto, desde el Centro Integrado se indicó que, en torno a las siete de la tarde, el fuego se había controlado y que se iniciaban las labores de refresco para evitar nuevos focos.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, se encontraba en la zona en el momento del incidente y puso en valor la rápida intervención de la Policía Local y de un grupo de particulares para avisar a los usuarios de la playa, que en ese momento estaba llena de gente, y también de los servicios de extinción. "Fue un susto importante porque, al haber vehículos en el vial, se obstaculizaban las maniobras, pero finalmente no pasó a mayores", dijo.

Por el momento no hay una estimación de la superficie afectada Emilio Cortizas

González explicaba también que mientras no finalicen los trabajos de refresco de la zona, los usuarios de la playa permanecen "confinados".