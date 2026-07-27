El alumnado del curso de digitalización que ofreció Valdoviño recogió su diploma

Uno de los grupos participantes en la formación de Valdoviño Cedida

El Concello de Valdoviño entregaba este lunes los diplomas acreditativos del aprovechamiento del curso de digitalización a los vecinos y vecinas mayores de 60 años que participaron en la iniciativa a lo largo de las últimas semanas en el municipio.

Los talleres se celebraron desde finales de junio en el centro sociocomunitario valdoviñés y también en el local social de Aviño, conformándose dos grupos que recibieron la formación de modo mayoritariamente práctico, explica el Consistorio.

El alumnado pudo aprender a sacarle el máximo partido al teléfono móvil, perfeccionando el uso de aplicaciones como WhatsApp, pero también aprendiendo a hacer videollamadas, usar el GPS, sacarle el máximo partido a las fotografías, conectarse a través de wifi u organizar contactos en su agenda, enumera el Concello de Valdoviño.

La foto de familia del otro grupo Cedida

Asimismo, abordaron otras cuestiones, como el uso de los cajeros automáticos mediante un simulador de operaciones y las gestiones sanitarias a través de la aplicación del Sergas.

“Con esta iniciativa, que contou co apoio económico da Consellería de Política Social, desde o Concello quixemos contribuír a mellorar a formación das persoas maiores en material dixital, reforzando a súa autonomía e seguridade”, valoran.