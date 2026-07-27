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Valdoviño

El alumnado del curso de digitalización que ofreció Valdoviño recogió su diploma

Los talleres se celebraron desde finales de junio en dos sedes

Redacción Ferrol
27/07/2026 18:10
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Uno de los grupos participantes en la formación de Valdoviño
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El Concello de Valdoviño entregaba este lunes los diplomas acreditativos del aprovechamiento del curso de digitalización a los vecinos y vecinas mayores de 60 años que participaron en la iniciativa a lo largo de las últimas semanas en el municipio. 

Los talleres se celebraron desde finales de junio en el centro sociocomunitario valdoviñés y también en el local social de Aviño, conformándose dos grupos que recibieron la formación de modo mayoritariamente práctico, explica el Consistorio. 

El alumnado pudo aprender a sacarle el máximo partido al teléfono móvil, perfeccionando el uso de aplicaciones como WhatsApp, pero también aprendiendo a hacer videollamadas, usar el GPS, sacarle el máximo partido a las fotografías, conectarse a través de wifi u organizar contactos en su agenda, enumera el Concello de Valdoviño. 

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La foto de familia del otro grupo
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Asimismo, abordaron otras cuestiones, como el uso de los cajeros automáticos mediante un simulador de operaciones y las gestiones sanitarias a través de la aplicación del Sergas. 

“Con esta iniciativa, que contou co apoio económico da Consellería de Política Social, desde o Concello quixemos contribuír a mellorar a formación das persoas maiores en material dixital, reforzando a súa autonomía e seguridade”, valoran. 

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