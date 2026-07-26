Finalizadas las reparaciones de la avería en los aseos públicos de la playa Marnela, en Pantín

Los baños próximos al arenal vuelven a estar operativos Cedida

El ejecutivo valdoviñés confirmó que los baños públicos ubicados en las inmediaciones de la playa Marnela, perteneciente a la parroquia de Pantín, vuelven a estar operativos.

Concretamente, el Consistorio señaló que se detectó una avería que impedía su uso. Por ello, el personal técnico competente reparó el desperfecto registrado en la caseta mediante la instalación de una bomba de agua. De esta forma, los aseos han podido recuperar su normalidad y ya están disponibles para su uso por parte de los vecinos y turistas que se encuentren por la zona.

Esta actuación se une a otras desarrolladas en diferentes puntos del municipio, como es el caso de las obras para mejorar el firme de los viales del Camiño da Bedoxa (Sequeiro) y Donelle–A Furada (Loira), finalizadas el pasado mes de marzo mediante una inversión de casi 70.000 euros, financiados a través del Plan Camiña Rural 2025-2026 de Agader.