Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Finalizadas las reparaciones de la avería en los aseos públicos de la playa Marnela, en Pantín

El personal técnico competente arregló el desperfecto instalando una bomba de agua

Redacción Ferrol
26/07/2026 21:27
obras avería valdoviño baños playa marnela cedida
Los baños próximos al arenal vuelven a estar operativos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ejecutivo valdoviñés confirmó que los baños públicos ubicados en las inmediaciones de la playa Marnela, perteneciente a la parroquia de Pantín, vuelven a estar operativos.

Concretamente, el Consistorio señaló que se detectó una avería que impedía su uso. Por ello, el personal técnico competente reparó el desperfecto registrado en la caseta mediante la instalación de una bomba de agua. De esta forma, los aseos han podido recuperar su normalidad y ya están disponibles para su uso por parte de los vecinos y turistas que se encuentren por la zona.

Esta actuación se une a otras desarrolladas en diferentes puntos del municipio, como es el caso de las obras para mejorar el firme de los viales del Camiño da Bedoxa (Sequeiro) y Donelle–A Furada (Loira), finalizadas el pasado mes de marzo mediante una inversión de casi 70.000 euros, financiados a través del Plan Camiña Rural 2025-2026 de Agader.

Cortes de tráfico hasta agosto en Valdoviño por la repotenciación del parque eólico Novo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620