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Diario de Ferrol

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Valdoviño

Últimos días para presentarse al proceso de contratación de auxiliar de biblioteca en Valdoviño

El Concello impulsa esta contratación con ayuda del PEL provincial

Redacción Ferrol
23/07/2026 18:50
Entrada a las instalaciones municipales
Entrada a las instalaciones municipales
Daniel Alexandre
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Valdoviño inició el pasado día 15 el proceso de contratación (concurso-oposición) de una persona auxiliar de biblioteca que prestará apoyo al personal en sus funciones de carácter técnico y de mantenimiento del fondo bibliográfico y documental.

 La duración del contrato será de cuatro meses, a jornada parcial (75%), y se cofinanciará la incorporación con una ayuda concedida por la Diputación de A Coruña, en el marco del PEL Concellos 2026. El plazo culmina el próximo lunes 27.

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