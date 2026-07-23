Valdoviño
Últimos días para presentarse al proceso de contratación de auxiliar de biblioteca en Valdoviño
El Concello impulsa esta contratación con ayuda del PEL provincial
Valdoviño inició el pasado día 15 el proceso de contratación (concurso-oposición) de una persona auxiliar de biblioteca que prestará apoyo al personal en sus funciones de carácter técnico y de mantenimiento del fondo bibliográfico y documental.
La duración del contrato será de cuatro meses, a jornada parcial (75%), y se cofinanciará la incorporación con una ayuda concedida por la Diputación de A Coruña, en el marco del PEL Concellos 2026. El plazo culmina el próximo lunes 27.