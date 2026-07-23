Técnicos de Medio Ambiente retiran de la carretera de Lago un buitre

El ejemplar, en mitad de la carretera, en la vía a su paso por Lago Cedida

Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático han trasladado este jueves al Centro de Recuperación de Fauna de Oleiros un ejemplar de buitre que apareció en la carretera de Valdoviño, a su paso por Mosende, en la parroquia de Lago, y que provocó retenciones en la zona.

El alcalde del municipio, Alberto González, explicó que la Policía Local recibió un aviso sobre las 14.00 horas en el que se alertaba de la presencia de un animal parecido a un buitre que estaba en medio de la calzada dirigiéndose hacia los vehículos que transitaban por la zona. Los agentes del cuerpo municipal procedieron entonces a avisar a Medio Ambiente, al tratarse de fauna salvaje, pero antes de que llegasen el buitre se marchó volando.

Unos minutos después volvió a darse la voz de alarma y, según testigos presenciales, se le colocó una manta por encima para impedir que volara y pudiese ser recogido por los técnicos de Medio Ambiente. "Iso é o último que sabemos", apuntó el regidor, "pois non temos os medios nin sabemos en que condicións estaba o animal. O que si soubemos despois é que, ao parecer, o animal xa andaba pola zona desde as nove da mañá".