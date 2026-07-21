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Valdoviño

La playa de Vilarrube será escenario del concierto de Laura LaMontagne con la violinista Sara Ember

Concretamente, la actuación tendrá lugar en el arenal bajo el bar La Explanada

Redacción Ferrol
21/07/2026 22:11
Laura LaMontagne lanzó 'Sempre Nunca' el pasado mes de mayo
Laura LaMontagne lanzó 'Sempre Nunca' el pasado mes de mayo
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La cantante y compositora de origen lucense Laura LaMontagne actuará este jueves 23, acompañada del violín de Sara Ember, en la playa de Vilarrube, concretamente en el arenal bajo el bar La Explanada. 

A las 21.00 horas está previsto que empiece este concierto, que forma parte del programa III Valdolingua IV Día do Orgullo Neofalante y, tal y como informan desde la Concellería de Cultura, no se pondrán sillas a disposición del público. 

Laura LaMontagne se distingue por mezclar poesía con música electrónica, trip-hop o dark pop, entre otros géneros. A lo largo de su trayectoria adaptó textos de poetas tan distantes como Rosalía de Castro, Luz Fandiño, Xela Arias, Pessoa o Machado.

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