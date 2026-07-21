La playa de Vilarrube será escenario del concierto de Laura LaMontagne con la violinista Sara Ember

Laura LaMontagne lanzó 'Sempre Nunca' el pasado mes de mayo Cedida

La cantante y compositora de origen lucense Laura LaMontagne actuará este jueves 23, acompañada del violín de Sara Ember, en la playa de Vilarrube, concretamente en el arenal bajo el bar La Explanada.

A las 21.00 horas está previsto que empiece este concierto, que forma parte del programa III Valdolingua IV Día do Orgullo Neofalante y, tal y como informan desde la Concellería de Cultura, no se pondrán sillas a disposición del público.

Laura LaMontagne se distingue por mezclar poesía con música electrónica, trip-hop o dark pop, entre otros géneros. A lo largo de su trayectoria adaptó textos de poetas tan distantes como Rosalía de Castro, Luz Fandiño, Xela Arias, Pessoa o Machado.