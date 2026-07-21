El Xeodestino Ferrolterra creció un 4,9% entre enero y mayo, recibiendo a 51.468 viajeros

Visita de los responsables municipales y autonómicos a uno de los paneles Xunta

El Xeodestino Ferrolterra registró entre enero y mayo de este año un total de 51.468 viajeros, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2025. Así lo indicó este martes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que visitó el municipio de Valdoviño para comprobar el resultado de los trabajos de mejora de la señalización en el litoral del municipio.

De las personas que se acercaron hasta la zona, 10.184 eran extranjeras, un 16,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el mercado nacional se incrementó también (+2,4%) hasta alcanzar los 41.283 viajeros.

Merelles estuvo acompañado en su visita por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; por el alcalde valdoviñés, Alberto González; así como por la responsable de Turismo de la localidad, Rosa Ana García. Todos ellos se desplazaron hasta los carteles informativos instalados en la playa de Pantín, conocida también como O Rodo.

Esta actuación forma parte de otras idénticas acometidas en Vilarrube, O Baleo, Campelo, Cristina-A Frouxeira, el área recreativa de A Marnela y en los aparcamientos de las playas de A Frouxeira, Lago y O Río. “O obxectivo é ofrecer unha experiencia turística completa, preservar o patrimonio natural e favorecer un desenvolvemento equilibrado no conxunto do territorio”, aseveró Merelles, remarcando la importancia de esta intervención de cara “á futura revalidación do Xeoparque Cabo Ortegal”.