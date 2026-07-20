Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Cortes de tráfico hasta agosto en Valdoviño por la repotenciación del parque eólico Novo

Las restricciones afectarán al conocido como Camino a San Andrés

Redacción Ferrol
20/07/2026 18:20
Los romeros podrán seguir empleando el vial que une A Pena y A Rocha
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ejecutivo local de Valdoviño informó este lunes de que las obras de repotenciación que ejecuta Naturgy en el parque eólico Novo entraron en una nueva fase, que implicará la entrada de grandes componentes y posterior montaje de aerogeneradores.

Esto conllevará, apunta el Consistorio, una serie de restricciones al tráfico rodado hasta el próximo mes de agosto. En concreto, se verá afectado el conocido como camino a San Andrés, que une los lugares de A pena y Rocha.

“Romeiros e romeiras poderán continuar utilizándoo, baixo as condicións que estableza o plan de seguridade”, aclara el gobierno que dirige Alberto González, recomendando a los conductores usar otras vías alternativas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620