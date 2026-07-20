Valdoviño
Cortes de tráfico hasta agosto en Valdoviño por la repotenciación del parque eólico Novo
Las restricciones afectarán al conocido como Camino a San Andrés
El ejecutivo local de Valdoviño informó este lunes de que las obras de repotenciación que ejecuta Naturgy en el parque eólico Novo entraron en una nueva fase, que implicará la entrada de grandes componentes y posterior montaje de aerogeneradores.
Esto conllevará, apunta el Consistorio, una serie de restricciones al tráfico rodado hasta el próximo mes de agosto. En concreto, se verá afectado el conocido como camino a San Andrés, que une los lugares de A pena y Rocha.
“Romeiros e romeiras poderán continuar utilizándoo, baixo as condicións que estableza o plan de seguridade”, aclara el gobierno que dirige Alberto González, recomendando a los conductores usar otras vías alternativas.