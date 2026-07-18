Vandalizan con un grafiti uno de los murales en honor a Rosalía de Castro en Valdoviño
El Concello censura los hechos y demanda colaboración ciudadana para identificar al autor
El Ayuntamiento de Valdoviño pide colaboración, “no caso de que alguén vise ás persoas responsables”, para tratar de localizar al autor o autora de un grafiti que ha dañado una de las obras artísticas que homenajean a Rosalía de Castro en el entorno de la playa de A Fouxeira.
El ejecutivo local lamenta y condena este acto vadálico perpetrado sobre la creación del pintor Manuel Carballeira, con motivo del día de la célebre autora, en el edificio de los aseos más próximos a la playa pequeña. Este mural mostraba el rostro de Rosalía de Castro a partir de sus propios versos y forma parte de una serie de pinturas “que vai medrando cada ano”, recuerdan desde el Consistorio que dirige Alberto González.
Esta conducta maliciosa se suma a otra ocurrida pasado 11 de julio, cuando el Concello informó de un robo de madrugada en la caseta de salvamento del arenal de Vilarrube, dejando las instalaciones sin material de protección y comunicación.
En esas jornadas también sufrió desperfectos la caseta de los baños de la zona de Lavacerido, en la playa do Río, en donde también se forzó la puerta de los sanitarios ubicados en el otro acceso al arenal.
Puestos en el Mercado Ecolóxico Nocturno
En otro orden de cosas, el Concello mantendrá abierto hasta el próximo 26 de julio el plazo para que artesanos y productores soliciten su espacio en el Mercado Ecolóxico Nocturno, una propuesta que tendrá lugar el viernes 21 de agosto, a partir de las 19.00 horas, en la Porta do Sol.
Quienes estén interesados deben formular su petición a través del correo electrónico info@totemgestion.com. El ejecutivo explica que se hará una selección priorizando la participación de negocios locales.