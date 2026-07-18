Vandalizan con un grafiti uno de los murales en honor a Rosalía de Castro en Valdoviño

Grafiti sobre el mural, obra del artista Manuel Carballeira Concello

El Ayuntamiento de Valdoviño pide colaboración, “no caso de que alguén vise ás persoas responsables”, para tratar de localizar al autor o autora de un grafiti que ha dañado una de las obras artísticas que homenajean a Rosalía de Castro en el entorno de la playa de A Fouxeira.

El ejecutivo local lamenta y condena este acto vadálico perpetrado sobre la creación del pintor Manuel Carballeira, con motivo del día de la célebre autora, en el edificio de los aseos más próximos a la playa pequeña. Este mural mostraba el rostro de Rosalía de Castro a partir de sus propios versos y forma parte de una serie de pinturas “que vai medrando cada ano”, recuerdan desde el Consistorio que dirige Alberto González.

Esta conducta maliciosa se suma a otra ocurrida pasado 11 de julio, cuando el Concello informó de un robo de madrugada en la caseta de salvamento del arenal de Vilarrube, dejando las instalaciones sin material de protección y comunicación.

La playa de Vilarrube pasa la jornada del sábado sin socorrismo por el robo del material de la caseta Más información

En esas jornadas también sufrió desperfectos la caseta de los baños de la zona de Lavacerido, en la playa do Río, en donde también se forzó la puerta de los sanitarios ubicados en el otro acceso al arenal.