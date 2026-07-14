La ANPA del CPI Atios de Valdoviño exige otra baremación para acceder al comedor escolar

Instalaciones del comedor del centro valdoviñés Concello

El Concello de Valdoviño hará suya la reclamación del ANPA del CPI Atios y demandará a la Consellería de Educación que revise los criterios de baremación para acceder al comedor escolar.

El pleno de la corporación aprobó esta cuestión por unanimidad, con el objetivo de que se garantice la igualdad de oportunidades “con independencia da parroquia”, explica el ejecutivo local, que incide en que “a situación vén derivada de que a escola unitaria de Lago figura como centro adscrito ao CPI, aínda que realmente non depende del, senón do CRA”.

Por este motivo, el alumnado de la parroquia tiene preferencia ahora para acceder al servicio frente a otras familias de los lugares de Meirás y Vilarrube.