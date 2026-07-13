O Océano Surf de Valdoviño expón as táboas de Enrique Artero, que ofrecerá visitas guiadas durante o Pantín Classic
A mostra inaugúrase este mércores 15
A extraordinaria colección de táboas de Enrique Artero regresará despois de oito anos ao Océano Surf Museo –OSM– de Valdoviño, que inaugurará a mostra este mércores 15, ás 19.00 horas, e permanecerá dispoñible até o 13 de setembro, con entrada libre (de luns a xoves, de 10.00 a 14.00; os venres, nesta mesma quenda de mañá e de 18.00 a 20.00; e as fins de semana de 16.00 a 20.00).
‘O surf chega ao Cantábrico’ é o título desta selección que se abrirá ao público na sala de exposicións temporais, coa presenza do alcalde, Alberto González, e a concelleira de Turismo, Rosana García.
Enrique Artero conducirá dúas visitas guiadas á mostra, acompañada doutros protagonistas da chegada deste deporte acuático ao Cantábrico, que se celebrarán durante o transcurso do Pantín Classic, do 22 ao 30 de agosto. As datas e horarios concretos daranse a coñecer proximamente.
Esta proposta enmárcase no proxecto ‘Miradas ao mar: xornadas de divulgación sobre surf, turismo e patrimonio costeiro’, que promove o Concello de Valdoviño co financiamento do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura e a Consellería do Mar, por medio das axudas xestionadas polo GALP A Mariña-Ortegal.