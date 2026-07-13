Valdoviño
El Concello de Valdoviño cuenta con más peones forestales
Los cuatro profesionales contratados para los próximos nueve meses se encargarán de limpiar los montes y gestionar la biomasa
El gobierno local ha reforzado la plantilla del departamento municipal de Servizos incorporando a cuatro nuevos profesionales, cuyas contrataciones se financiarán con cargo a la línea de ayudas Aprol Rural. La previsión es que lleven a cabo sus labores durante un total de nueve meses, centrándose especialmente en limpiar los montes y gestionar la biomasa.