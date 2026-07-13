El Concello de Valdoviño cuenta con más peones forestales 

Los contratos se financian mediante la línea de subvenciones Aprol Rural Cedida

El gobierno local ha reforzado la plantilla del departamento municipal de Servizos incorporando a cuatro nuevos profesionales, cuyas contrataciones se financiarán con cargo a la línea de ayudas Aprol Rural. La previsión es que lleven a cabo sus labores durante un total de nueve meses, centrándose especialmente en limpiar los montes y gestionar la biomasa.