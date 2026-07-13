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Valdoviño

El Concello de Valdoviño cuenta con más peones forestales 

Los cuatro profesionales contratados para los próximos nueve meses se encargarán de limpiar los montes y gestionar la biomasa

Redacción
13/07/2026 21:06
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Los contratos se financian mediante la línea de subvenciones Aprol Rural
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El gobierno local ha reforzado la plantilla del departamento municipal de Servizos incorporando a cuatro nuevos profesionales, cuyas contrataciones se financiarán con cargo a la línea de ayudas Aprol Rural. La previsión es que lleven a cabo sus labores durante un total de nueve meses, centrándose especialmente en limpiar los montes y gestionar la biomasa. 

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