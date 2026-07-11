Valdoviño disfruta de la campaña “Veráns de Lecer Consumo”

Instantánea de este campamento de verano Cedida

La campaña autonómica “Veráns de Lecer Consumo” llegó esta semana a los campamentos municipales ‘Concilia Tempos Verán’ que organiza el Concello de Valdoviño en el local social de Pantín.

La concejalía de Servizos Sociais había solicitado su adhesión a la iniciativa autonómica, con la que se promueve la educación en materia de consumo transversal mediante un ocio alternativo.

El objetivo último es lograr una sociedad formada por personas consumidoras conscientes, solidarias y responsables, comprometidas con su entorno, conocedoras de sus derechos y activas para defenderlos.

De este modo, los niños y niñas de Valdoviño participaron, según la edad, en dos talleres diferentes: ‘Xogueteando un lecer diferente’, para niños y niñas de 3 a 6 años de edad, y ‘A Xincana do Consumo Responsable’, para aquellos y aquellas de siete a 12 años.

Se trata de un medio para aprender de una manera lúdica, fiel a la filosofía del proyecto municipal.