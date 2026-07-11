Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño disfruta de la campaña “Veráns de Lecer Consumo”

El Concello organizó dos talleres diferentes para sendos rangos de edad

Redacción
11/07/2026 21:33
Instantánea de este campamento de verano
Instantánea de este campamento de verano
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La campaña autonómica “Veráns de Lecer Consumo” llegó esta semana a los campamentos municipales ‘Concilia Tempos Verán’ que organiza el Concello de Valdoviño en el local social de Pantín.

La concejalía de Servizos Sociais había solicitado su adhesión a la iniciativa autonómica, con la que se promueve la educación en materia de consumo transversal mediante un ocio alternativo.

El objetivo último es lograr una sociedad formada por personas consumidoras conscientes, solidarias y responsables, comprometidas con su entorno, conocedoras de sus derechos y activas para defenderlos.

De este modo, los niños y niñas de Valdoviño participaron, según la edad, en dos talleres diferentes: ‘Xogueteando un lecer diferente’, para niños y niñas de 3 a 6 años de edad, y ‘A Xincana do Consumo Responsable’, para aquellos y aquellas de siete a 12 años.

Se trata de un medio para aprender de una manera lúdica, fiel a la filosofía del proyecto municipal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620