La playa de Vilarrube pasa la jornada del sábado sin socorrismo por el robo del material de la caseta

Estado en el que quedó el puesto de socorrismo Cedida

La noche del pasado viernes los servicios que ofrece la playa de Vilarrube fueron objeto de robos y destrozos, que impidieron, además, que en la jornada del sábado se pudiese desarrollar con normalidad el socorrismo, al no contar con el material pertinente

El Concello de Valdoviño informó en la mañana de este sábado de estos hechos, indicando que el asalto se produjo a lo largo de la noche, después de que alguien hubiese roto el ventanal del módulo de madera que utiliza el personal de vigilancia para llevar buena parte del material de protección y comunicación.

La Policía Local acudió al lugar y procedió a la toma de imágenes de cara a la denuncia que se presentará ante la Guardia Civil.

El alcalde, Alberto González, explicó que el acto vandálico, que dejó sin material de salvamento al arenal, uno de los más concurridos del municipio, impidió la labor de los socorristas. Por este motivo, durante toda la jornada de este sábado ondeó en el arenal la bandera roja.

Desde la administración local insisten en la gravedad de lo sucedido pues pone en riesgo la seguridad de bañistas y otras personas usuarias del arenal que puedan sufrir cualquier tipo de emergencia.

Aseos de la playa de O Río

No fue la única incidencia registrada en los arenales durante la noche. En la playa de O Río se reventaron las puertas del módulo de aseos situado en la zona de Lavacerido, lo que motivó que la instalación quedara inutilizada, ya que se forzó la entrada a los baños situados en el otro acceso del arenal.

Desde el Concello de Valdoviño solicitan colaboración a los vecinos y vecinas con el fin de que se pueda proceder a la identificación de las personas responsables de estos dos actos vandálicos.