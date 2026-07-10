Abalde destaca la coordinación para garantizar la seguridad en Valdoviño el día del eclipse

Un momento de la Xunta Local de Seguridade de Valdoviño celebrada este viernes Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, aseguró este viernes, en el transcurso de la Xunta Local de Seguridade de Valdoviño, que la coordinación entre los diferentes cuerpos será clave para garantizar la efectividad de los dispositivos que se establezcan en los eventos señalados de este verano en el concello, como el eclipse del día 12 de agosto y la semana del Pantín Classic Galicia Pro, que tendrá lugar del 22 al 30 de ese mismo mes en el arenal.

Abalde participó en un encuentro en el que también estuvieron presentes el alcalde, Alberto González, y otros miembros de la corporación, así como de la Guardia Civil, de Patrimonio Natural y responsables de las policías Local, Portuaria y Autonómica. En esa línea, todos coincidieron en que la preparación y la vigilancia del operativo el día del eclipse “supón un reto”, pues el municipio tiene más de 25 kilómetros de costa y 17 playas.

Por otra parte, Abalde puso en valor el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y esgrimió los datos de criminalidad de 2025 en el concello, con una tasa del 23,6, es decir, 27 puntos menos que la media española. Por último, 241 alumnos se beneficiaron del plan de convivencia y mejora en centros educativos.