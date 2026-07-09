Los trabajadores del SAF de Valdoviño, concentrados por los atrasos en sus nóminas

Los empleados se concentraron en la entrada del Concello Cedida

El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de Valdoviño, gestionado por Atendo, se concentró este jueves frente a las puertas del edificio consistorial para denunciar su situación salarial.

Según CIG-Servizos de Ferrol, los trabajadores llevan dos meses sin cobrar sus respectivos sueldos, algo por lo que decidieron manifestarse y exigirle responsabilidades tanto a la compañía como al ejecutivo local, encabezado por el alcalde, Alberto González.

Por otro lado, la confederación sindical señaló que la propia empresa reconoció que no cuenta con la liquidez necesaria para afrontar los salarios de sus empleados. En consecuencia, la CIG consideró “absolutamente intolerábel” que este servicio se encuentre sometido a una “incerteza permanente” debido, dice, a la “incapacidade” de la concesionaria a la hora de pagar a sus trabajadores.

Más allá de estas críticas, lamentó que el gobierno valdoviñés declarase que “non pode facer nada” ante la situación que afecta a “un servizo público esencial, do que dependen tanto as condicións laborais das profesionais como a atención ás persoas usuarias”.

Desde el punto de vista de CIG-Servizos de Ferrol, no puede ser que los empleados de Atendo “paguen as consecuencias dunha mala xestión empresarial nin da pasividade da administración” con sus salarios, de los que dependen muchas familias.

Un problema más

La CIG afirmó que no es el primer conflicto laboral en el SAF del municipio, donde se llegaron a incumplir diferentes puntos del convenio colectivo. Por todo esto, reclamaron que se paguen inmediatamente las nóminas atrasadas. De momento, tanto el alcalde como el sindicato han acordado solicitar una reunión entre el Concello, la empresa y los delegados sindicales.