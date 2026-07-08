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Valdoviño

La línea PEL-Emprende Investimento ayuda a mejorar la Casa do Morcego de Valdoviño

La Diputación concedió una aportación de 5.000 euros, destinada a la adquisición de equipamiento

Redacción
08/07/2026 17:36
González y García, en el centro, en su visita al establecimiento turístico valdoviñés
González y García, en el centro, en su visita al establecimiento turístico valdoviñés
Diputación
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La Diputación de A Coruña contribuyó a la mejora del establecimiento turístico valdoviñés Casa do Morcego con una aportación de 5.000 euros, a través de su línea de apoyo PEL-Emprende Investimento.

Cabe recordar que estas subvenciones se dirigen a personas autónomas, pequeñas empresas y negocios de localidades de pocos habitantes para que adquieran bienes y equipos que les permitan mejorar su actividad. Así, en el caso de Casa do Morcego, la aportación provincial permitió la compra de un robot cortacésped –que facilita el mantenimiento de las zonas verdes de las instalaciones–, así como de una lavadora y una secadora de gran capacidad –que facilita los procesos de limpieza de la ropa de cama, toallas y demás elementos textiles del establecimiento–.

O turismo rural é un dos grandes atractivos da provincia e negocios como este contribúen a atraer visitantes e xerar actividade económica nos concellos”, declaró la diputada de Indrustria e Emprego, Rosa Ana García, que visitó el alojamiento en compañía del alcalde de Valdoviño, Alberto González. La responsable de la Diputación incidió, asimismo, en que “moitas veces, pequenos investimentos como estes teñen un impacto moi importante no día a día dun negocio”, argumentando que “permiten gañar tempo, mellorar o servizo e ofrecer unha mellor experiencia ás persoas que se hospedan”.

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