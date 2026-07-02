Los artesanos de Ferrolterra pueden solicitar las ayudas de la Xunta hasta el 13 de julio

Cecilia Machado, al frente de la marca Moira, y Martina Aneiros Xunta

“A artesanía é parte da nosa economía, pero tamén da nosa cultura. Por iso, dende o goberno galego apoiamos aos obradoiros artesanais para que asistan a feiras de calquera ámbito territorial, o que lles permite abrir novos mercados ao tempo que incrementar as súas vendas e asegurar así a viabilidade dos seus negocios”. Así se refirió este jueves la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, a la orden de subvenciones que el ejecutivo autonómico destina a talleres, Concellos y asociaciones profesionales del sector, dotada con un presupuesto de 265.000 euros.

Lo hizo durante una visita al puesto de joyería y bisutería de macramé de la marca Moira, instalado en el arenal valdoviñés de Pantín con motivo del Campeonato de España de Surfing y que regenta Cecilia Machado, una de las beneficiarias de la anterior línea con 12.500 euros.

Cuantías

Aneiros recordó que el plazo para presentar las solicitudes de estas aportaciones culmina el próximo 13 de julio y que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, sufragando hasta el 80% de la inversión. En el caso de los talleres, la cantidad máxima a recibir se sitúa en los 8.000 euros –para la participación en ferias nacionales e internacionales, así como para la organización de eventos de comercialización–.

La Xunta anima a los artesanos de las comarcas a solicitar las ayudas de comercialización Más información

Por su parte, los Concellos pueden recibir apoyos de hasta 18.000 euros, destinados también a la organización de citas de carácter artesanal o monográfico.

Por último, las asociaciones de profesionales del sector podrán optar a subvenciones de hasta 25.000 euros.

“Estas axudas buscan dar impulso ao futuro da artesanía galega, apoiando a formación da seguinte xeración de artesáns e asegurando a remuda xeracional”, apuntó la delegada territorial.