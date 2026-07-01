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Valdoviño

Finalizadas las obras de la nueva senda ciclista entre las baterías militares de Campelo

Los trabajos, que se llevaron a cabo en un tramo de 1,7 kilómetros, contaron con un presupuesto de 78.394,24 euros

Redacción
01/07/2026 23:08
senda ciclista campelo cedida
El sendero cuenta con un itinerario compartido para peatones y bicicletas
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El organismo provincial anunció este miércoles la finalización de las actuaciones programadas para crear la nueva senda ciclista que conecta la batería militar de Campelo Baixo con la de Campelo Alto, ambas ubicadas en el municipio de Valdoviño.

Los trabajos, supervisados por los técnicos de la Diputación y el alcalde de la localidad, Alberto González, se llevaron a cabo en un tramo de 1,7 kilómetros. En concreto, las obras contaron con un presupuesto de 78.394,24 euros, con el que se acondicionó un itinerario de 2,75 metros de ancho, compartido para viandantes y bicicletas.

Por otra parte, la intervención incluyó labores de limpieza y retirada de maleza, así como la instalación de aparcabicis de madera y paneles de dirección e información. Además, el proyecto también permitió mejorar la capa de rodadura con zahorra artificial, llevar a cabo actuaciones de drenaje y abrir la cuneta en el tramo de bajada hacia las baterías de Campelo Baixo.

Desde la Diputación de A Coruña recuerdan que estos trabajos permiten mejorar el acceso a una zona de alto interés histórico y paisajístico que, desde la desmantelación de las instalaciones militares en la década de los ochenta, contaba con exceso de vegetación y caminos en mal estado.

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