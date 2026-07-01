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Suceso

El 061 atiende a un conductor “desorientado” tras chocar contra otro coche en Valdoviño

Fue uno de los implicados el que solicitó asistencia médica para el otro

J. Guzmán
J. Guzmán
01/07/2026 17:42
El hombre se encontraba aturdido, pero no parecía herido
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El personal del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que atender a primera hora de la tarde de este miércoles a un conductor que se encontraba “desorientado” tras haber colisionado con su vehículo contra otro en el término municipal de Valdoviño.

Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 5 +800 de la carretera AC-566, a su paso por la parroquia de Sequeiro, en pleno núcleo de A Carreira. El accidente, como apuntó la central autonómica, fue un choque por alcance en plena marcha, registrado a escasos minutos de las 14.00 horas.

Así, fue uno de los implicados el que alertó al 112, señalando que ni él ni el otro conductor estaban heridos, pero solicitando asistencia sanitaria para el segundo por su estado de aturdimiento. De este modo, hasta el punto se desplazaron efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y una ambulancia, pero se desconoce si el herido tuvo que ser trasladado.

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