El Meirasland prepara su tercera edición, que se celebrará el 8 de agosto

Edición pasada del Meirasland E.C.

Valdoviño celebrará el próximo mes de agosto su festival Meirasland, una cita con la música electrónica, que será el día 8, para la que ya se ha puesto en marcha el engranaje de su preparación.

Entre los próximos hitos antes de la celebración está la presentación, la próxima semana, del cartel oficial, que desvelará todos los artistas que formarán parte de esta edición.

Mientras tanto, y aun a la espera del elenco definitivo, la venta de entradas continúa a muy buen ritmo, según explican sus responsables, siguiendo la línea de las ediciones anteriores.

El segundo tramo de venta online está a punto de agotarse, reflejando la gran acogida que está teniendo esta tercera edición del Meirasland. De este modo, desde la organización agradecen la confianza del público y recuerdan que, como ya es tradición, se reservará un cupo limitado de entradas para la venta en taquilla el mismo día del evento, permitiendo que quienes decidan asistir a última hora también puedan disfrutar del festival.

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“Poder hablar ya de una tercera edición es un sueño hecho realidad. Empezamos este proyecto con muchísima ilusión y nunca imaginamos que crecería tan rápido. La respuesta del público desde el primer año ha sido increíble y es lo que nos impulsa a seguir trabajando para ofrecer una experiencia cada vez mejor. Solo podemos dar las gracias a todas las personas que han confiado en Meirasland desde el principio y a las que harán posible esta nueva edición”, indican los organizadores, que señalan que la música, elemento fundamental de este encuentro, se completará con distintas food trucks con una variada oferta para todos los gustos y un servicio de autobuses gratuito para facilitar el acceso al recinto.

Antes del festival, habrá una ‘previa’ con una colaboración muy especial, que se presentará en los próximos días y que adelantan que “sorprenderá”.