Concierto de Attic en el marco del Campeonato de surf de Pantín

El concierto coincide con la celebración del campeonato de surf Jorge Meis

La playa de Pantín será este jueves 2 de julio escenario de un concierto en el marco de la celebración del Campeonato de España de Surfing. Se trata de la actuación de Attic, el proyecto musical que integran la solista Eva Tenreiro y el guitarrista Jose Pérez.

Con una trayectoria consolidada, Attic destaca por su capacidad para crear atmósferas íntimas, cálidas y llenas de complicidad con el público, como explican desde la organización del evento, y su repertorio viaja a través de clásicos de siempre y temas actuales, transformados bajo el filtro que caracteriza a la banda.

Para esta ocasión en Valdoviño, el dúo promete un recorrido emocional donde la calidad vocal y los arreglos acústicos serán los grandes protagonistas.

Se trata, aseguran desde el Concello valdoviñés, de una oportunidad perfecta para disfrutar de la música en vivo en un formato próximo y elegante en un entorno único.

Con este concierto se inau­gura la programación de verano diseñada por la Concejalía de Cultura para este mes de julio.