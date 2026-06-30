Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Concierto de Attic en el marco del Campeonato de surf de Pantín

Será el jueves día 2 de julio en las inmediaciones de la caseta de socorrismo

Redacción
30/06/2026 22:23
Surf Circuito Nacional sub 10 y sub 12 en Pantín
El concierto coincide con la celebración del campeonato de surf
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La playa de Pantín será este jueves 2 de julio escenario de un concierto en el marco de la celebración del Campeonato de España de Surfing. Se trata de la actuación de Attic, el proyecto musical que integran la solista Eva Tenreiro y el guitarrista Jose Pérez.

Con una trayectoria consolidada, Attic destaca por su capacidad para crear atmósferas íntimas, cálidas y llenas de complicidad con el público, como explican desde la organización del evento, y su repertorio viaja a través de clásicos de siempre y temas actuales, transformados bajo el filtro que caracteriza a la banda.

Para esta ocasión en Valdoviño, el dúo promete un recorrido emocional donde la calidad vocal y los arreglos acústicos serán los grandes protagonistas.

Se trata, aseguran desde el Concello valdoviñés, de una oportunidad perfecta para disfrutar de la música en vivo en un formato próximo y elegante en un entorno único.

Con este concierto se inau­gura la programación de verano diseñada por la Concejalía de Cultura para este mes de julio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620