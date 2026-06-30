Asistida una conductora herida en una salida de vía en Valdoviño

Desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia del 061 Emilio Cortizas

Una conductora tuvo que ser asistida este martes por los servicios sanitarios de urgencia tras resultar herida leve en un accidente de tráfico en Valdoviño. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró sobre las 06.30 horas a la altura del punto kilométrico 19 de la carretera AC-566, a su paso por la parroquia de Pantín.

El siniestro, relató el 112, se produjo cuando la afectada perdió el control de su vehículo, saliéndose de la vía y colisionando contra otro turismo que estaba aparcado. Fue el propio sistema de alerta del vehículo, la herramienta eCall, el que avisó inicialmente del accidente, remitiendo a la central autonómica las coordenadas geográficas del mismo.

Asimismo, la propia conductora llamó poco después al 112, informando de que se había salido de la carretera y que había podido abandonar el turismo por sus propios medios, pero que estaba "muy nerviosa". De este modo, hasta el punto se movilizó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, además de avisar del siniestro al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos y a la agrupación de Protección Civil de Valdoviño.

La mujer, de esta forma, fue asistida en el punto por el personal sanitario y no consta que fuera necesario su traslado al centro hospitalario de referencia.