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Valdoviño

La AVV O Lago trae a Valdoviño este sábado una nueva edición de los conciertos de Lagofest

Doctor Snob, Los Claretes, Broken Peach, Las Indirigible y Pölisong subirán al escenario en este festival

Redacción
29/06/2026 21:40
Hace escasos días, La Indirigible también agotó las entradas en La Room
La Indirigible será una de las agrupaciones participantes
AEC
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El concello de Valdoviño sonará a rock este fin de semana con la celebración de una nueva edición, la quinta, del LagoFest . Organizado por la ACR de Vecinos de Lago, volverá a contar con el apoyo del Concello, que a través de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña, que cofinancia la participación de una de las bandas participante –Broken Peach–, y colabora económicamente también sufragando infraestructura y equipamiento. La cita se celebrará en la pista deportiva anexa al parque de Lago, a partir de las 20.30 horas del sábado 4 de julio.

Los primeros en subir al escenario serán Doctor Snob, una veterana banda de rock y pop-rock de A Coruña, considerada una de las formaciones supervivientes de la escena musical gallega de los años ochenta y noventa. Tomarán el relevo Los Claretes, banda de rock que destaca por sus energéticas actuaciones en directo y su potente sonido basado en versiones de los grandes éxitos de los últimos 50 años. A continuación será el momento de Broken Peach, banda viguesa con un sonido muy característico, basado en la fusión del soul y rock, a la que añaden pinceladas de gospel, funk y pop, como destacan desde la organización del evento. Aunque son maestros reinventando clásicos, también apuestan por la música propia con trabajos de estudio como su disco ‘Welcome to the brokenland’ o el EP más reciente, ‘Old Skull’. La banda La Indirigible llegará posteriormente. Se trata de uno de los grupos de versiones más populares y con mayor proyección de Galicia, nacida en Ferrolterra y con un repertorio que ofrece un auténtico viaje en el tiempo a través de los grandes éxitos del indie-rock nacional e internacional desde los años 2000 hasta la actualidad. Cerrará el festival Pölisong, banda de hard rock y rock and roll clásico, también de Ferrolterra y reconocida por su sonido contundente y la calidad de sus composiciones propias.

 El alcalde valdoviñés, Alberto González, puso en valor el trabajo de la asociación de vecinos para ofrecer cada año una versión mejorada de un festival a día de hoy más que consolidado, al tiempo que animó a la ciudadanía a disfrutar de la cita este este sábado.

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