Asistido un conductor herido tras chocar contra otro vehículo estacionado en Valdoviño

El accidente se produjo tras salirse el conductor de la carretera AEIG

Un conductor tuvo que ser asistido esta mañana por los servicios sanitarios de urgencia tras resultar herido leve en un accidente de tráfico en el término municipal de Valdoviño. Tal y como informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se produjo a la altura del punto kilométrico 9 +500 de la carretera AC-116, en la parroquia de Lago y a escasos metros del límite con la de Meirás.

El suceso, según trasladó el propio implicado a la central autonómica, se produjo cuando este perdió el control de su vehículo, saliéndose de la vía y colisionando con otro turismo que estaba aparcado. El conductor, en este sentido, pudo salir por sus propios medios del vehículo, pero afirmó sentir un agudo dolor en el cuello a consecuencia del choque.

Así, tras recibir el aviso, el 112 movilizó hasta el punto a efectivos de la Policía Local de Valdoviño y del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. También se informó del suceso a Protección Civil y al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, pero su presencia no fue necesaria -este último, de hecho, comentó que en un principio quedó a la espera por si eran necesarias labores de limpieza de vía, pero finalmente no se les requirió-.

Por su parte, la Policía Local, tras llegar al lugar del incidente, comprobó que el hombre precisaba de asistencia médica, de modo que solicitó al Centro Integrado una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. No obstante, el 112 apuntó que no tiene constancia de que fuera necesario un traslado al centro hospitalario de referencia.